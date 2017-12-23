Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: Şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Atiker Konyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri...

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Atiker Konyaspor ile deplasmanda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Hasan Ali Kaldırım maçla ilgili "Bizim için önemli bir maçtı. İyi bir seri yakaladık ve kazanmak için gelmiştik. Olmadı, ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. İkinci yarı daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan geriye düştük yine de beraberliği bulduk. Son 10 dakikada baskıyı arttırdık. Kazanabilirdik ama olmadı." dedi.
 
Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı hakkında da konuşan Hasan Ali Kaldırım "Rakip takım kalecisini de tebrik etmek lazım, 2-3 tane yüzde 100'lük gol çıkardı." ifadelerini kullandı.
 
Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca "Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA