Fenerbahçeli oyuncu saldırı sırasında Reina'da olduğunu açıkladı
İstanbul Reina'da gerçekleşen terör saldırısı sırasında, kariyerlerinde Türkiye'de devam eden üç basketbolcunun da gece kulübünde olduğu ortaya çıktı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.
AP'ye konuşan üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.
Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor.
Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.
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