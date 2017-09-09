Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı

Medipol Başakşehir karşısında takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen golün ardından Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Kerim Frei'ın attığı golle Fenerbahçe mücadeleden puansız ayrılırken, taraftarların da hedefinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Aziz Yıldırım'ı istifaya çağıran taraftarlar, yönetime de istifa tezahüratları yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
“Alo 140” terör ihbar hattı tanıtıldı

“Alo 140” terör ihbar hattı tanıtıldı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA