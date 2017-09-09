Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı
Medipol Başakşehir karşısında takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, son dakikada gelen golün ardından Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya çağırdı.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını desteklerken karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Kerim Frei'ın attığı golle Fenerbahçe mücadeleden puansız ayrılırken, taraftarların da hedefinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Aziz Yıldırım'ı istifaya çağıran taraftarlar, yönetime de istifa tezahüratları yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.