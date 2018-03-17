Fenerbahçeli taraftarlar derbide Alex de Souza'ya sevgi gösterisinde bulundu

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz kaptanı Alex de Souza derbiyi locadan takip etti. Önceki akşam Fenerbahçe Doğuş'un CSKA Moskova ile yaptığı maçı da tribünden izleyen Alex, derbide de hazır bulundu.

Maçın başlamasına yarım saat kala tribüne giren Brezilyalı efsaneye büyük ilgi gösterildi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Alex, maç başlayana kadar herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

Alex de Souza'nın eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran ile maçı izlediği ve Saran'ın locasında oturması gözlerden kaçmadı.