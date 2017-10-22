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Fenerbahçeli taraftarlar, 'Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen' pankartı açtı

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi deplasman tribününde bulunan sarı lacivertli taraftardan alkışlanacak bir hareket geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde yer alan sarı lacivertli taraftarlardan alkışlanacak bir jest geldi.

Galatasaray'ın tribün lideri olan ve 2008 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen için, derbide deplasman tribününde yer alan Fenerbahçe taraftarları 'Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen!' pankartı açtı.

İki takım arasında oynanan maçlarda daha önce gerginlikler ön plana çıkarken Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu hareket övgü topladı.

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