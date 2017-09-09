Fenerbahçeli taraftarlar performansından memnun olmadığı Volkan Demirel'i yine protesto etti Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düşüldükten sonra sarı lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.