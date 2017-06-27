Fenerbahçeli van der Wiel Galatasaray'a önerildi

Galatasaraylı yöneticiler bir süre Mino Raiola ile Ajax'ta forma giyen Kenny Tete için dirsek temasında bulundu. Genç yıldız adayı Türkiye'ye gelmeyi reddedince, İtalyan menajerden sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Gregory van der Wiel'i önerdi. Ergün'ün Fenerbahçe'den ayrılmadan bir görüşme yapmayı kabul etmediği belirtildi.

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