Aatif Chahechouhe ayrılmak için izin istedi
Fenerbahçe'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe, ikinci yarıda da oynamayacaksa takımdan ayrılmak istediğini teknik heyete iletti.
- Vatan
Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki ilk transferi Aatif, vedaya hazırlanıyor. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne gönderlen listede adı bulunmadığı için sadece kupa ve ligde forma giyen oyuncu, sezonun 2. yarısında daha çok maçta görev almak istiyor.
Teknik heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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