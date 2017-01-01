Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aatif Chahechouhe ayrılmak için izin istedi

Fenerbahçe'de düzenli olarak forma şansı bulamayan Aatif Chahechouhe, ikinci yarıda da oynamayacaksa takımdan ayrılmak istediğini teknik heyete iletti.

  • Vatan
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki ilk transferi Aatif, vedaya hazırlanıyor. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne gönderlen listede adı bulunmadığı için sadece kupa ve ligde forma giyen oyuncu, sezonun 2. yarısında daha çok maçta görev almak istiyor.
 
Teknik heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım operasyonda sonraki hedefi açıkladı

Başbakan Yıldırım operasyonda sonraki hedefi açıkladı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA