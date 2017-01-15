Salih Uçan'ın menajeri görüşme yapmak için İtalya'ya gitti
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın menajeri, transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.
- Fotomaç
Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Salih Uçan'a yeniden İtalya yolları gözüktü. Genç futbolcunun menajeri, bazı kulüplerle görüşmek üzere Çizme'ye gitti. 21 yaşındaki orta saha oyuncunun önümüzdeki yıldan itibaren yeniden İtalya'ya gidebileceği belirtiliyor.
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