Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Salih Uçan'ın menajeri görüşme yapmak için İtalya'ya gitti

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın menajeri, transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.

  • Fotomaç
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Salih Uçan'a yeniden İtalya yolları gözüktü. Genç futbolcunun menajeri, bazı kulüplerle görüşmek üzere Çizme'ye gitti. 21 yaşındaki orta saha oyuncunun önümüzdeki yıldan itibaren yeniden İtalya'ya gidebileceği belirtiliyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
7 katlı binanın 5 saniyede yerle bir oluşu kamerada

7 katlı binanın 5 saniyede yerle bir oluşu kamerada

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA