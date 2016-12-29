Miroslav Stoch Çaykur Rizespor'a çok yakın
Çaykur Rizespor, Miroslav Stoch'u Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe'de şans bulamayan Miroslav Stoch için uzun süredir temaslarını sürdüren Çaykur Rizespor mutlu sona yakın.
Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde tüm şartları zorlarken, 26 yaşındaki oyuncunun ikinci yarıda kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren teknik direktör Hikmet Karaman da isim vermeden, "En az 3 oyuncu alacağız. Biriyle anlaşma sağladık gibi. Hepsi de kilit isimler olacak" dedi.
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