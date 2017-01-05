Fenerbahçeli yıldıza 3 maç ceza!
Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçeli basketbolcu Kalinic'e 3 resmi maçtan men cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçeli basketbolcu Kalinic'e Pazartesi günü oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında hakemlere küfrettiği gerekçesiyle 3 resmi maçtan men cezası verdi.
Federasyonun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Nikola Kalinic’in eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere 3 müsabakadan men ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildi."
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