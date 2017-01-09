Celtic Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a, İskoç ekibi Celtic talip oldu.
- Skorer
Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım için İskoçya’da sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu Celtic’in takibe aldığı kaydedildi.
Kurallar gereği sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncu ile görüşme yapılabilmesi ve imza atılabilmesi nedeniyle Celtic’in bu durumu kullanacağı aktarıldı. Sunday Express’in özel haberine göre, Brendan Rodgers’ın transfer listesinde bulunan tecrübeli sol bek için 1 milyon poundluk bütçe hazırlandığı da kaydedildi. Ayrıca devre arası döneminde de görüşmeler yapabilen Hasan Ali, Celtic’in bir numaralı adayı olarak göze çarpıyor.
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