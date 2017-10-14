Fenerbahçe'nin aldığı kredinin sırrı çözüldü!

Ziraat Bankası’ndan 60 milyon dolarlık kredi alan Fenerbahçe, bu parayla daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçları kapatacak. Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak.

Sarı-lacivertliler, nihai vadesi 2023 yılı olup altı ayda bir ödenecek krediyi, 6,75 faiz oranı ile aldı. Bu kredinin gelmesiyle birlikte daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçlar kapatılacak. Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak. Başkan Yıldırım, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da aday olacak. Yıldırım bunun için çalışmalara başladı. Bu konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olmasa da birçok konu ile ilgili olarak Başkan’ın seçim planlaması yaptığı belirtildi.

Şu an için adaylığını resmen açıklayan tek isim Ali Koç. Koç’un adaylık çalışmalarına başladığı da biliniyor. Yıldırım’ın sezon devam ettiği için resmi bir açıklama yapması yakın zamanda beklenmiyor. Ancak mayıstaki kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olarak başkanlık mücadelesi vereceği kesin gibi görünüyor.

Milliyet