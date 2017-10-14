Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin aldığı kredinin sırrı çözüldü!

Ziraat Bankası’ndan 60 milyon dolarlık kredi alan Fenerbahçe, bu parayla daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçları kapatacak. Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Bankası’ndan 60 milyon dolarlık kredi alan Fenerbahçe, bu parayla daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçları kapatacak. Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak.
 
Sarı-lacivertliler, nihai vadesi 2023 yılı olup altı ayda bir ödenecek krediyi, 6,75 faiz oranı ile aldı. Bu kredinin gelmesiyle birlikte daha önce alınmış kısa vadeli ve daha yüksek faizli borçlar kapatılacak. Böylelikle mevcut borç, daha düşük faiz ve uzun vade ile yapılandırılmış olacak. Başkan Yıldırım, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da aday olacak. Yıldırım bunun için çalışmalara başladı. Bu konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama olmasa da birçok konu ile ilgili olarak Başkan’ın seçim planlaması yaptığı belirtildi. 
 
Şu an için adaylığını resmen açıklayan tek isim Ali Koç. Koç’un adaylık çalışmalarına başladığı da biliniyor. Yıldırım’ın sezon devam ettiği için resmi bir açıklama yapması yakın zamanda beklenmiyor. Ancak mayıstaki kongrede Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olarak başkanlık mücadelesi vereceği kesin gibi görünüyor.
 
Milliyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibine ‘yerli silah’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibine ‘yerli silah’

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA