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Fenerbahçe'nin Asamoah Gyan için girişimlere başladığı iddia edildi

Adı Bursaspor ile de anılan ancak Timsah’ın anlaşma sağlayamadığı Ganalı yıldız için Sarı- Lacivertliler’in de devreye girdiği öne sürüldü.

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Gyan, aynı Valbuena gibi Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki ilk döneminde çok isteyip alamadığı isimlerden biriydi.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncuya Kanarya’nın teklifte bulunacağı iddia edildi.

İngiliz ekipleri Southampton ve Stoke’un da Gyan’la ilgilendiği öne sürülse de Ganalı yıldız, yüksek vergiler nedeniyle bir daha İngiltere’ye transfer olmayacağını söylemişti.

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