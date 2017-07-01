Fenerbahçe'nin Asamoah Gyan için girişimlere başladığı iddia edildi Adı Bursaspor ile de anılan ancak Timsah’ın anlaşma sağlayamadığı Ganalı yıldız için Sarı- Lacivertliler’in de devreye girdiği öne sürüldü.