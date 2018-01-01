Fenerbahçe'nin Baba Rahman transferinde engel kalmadı

İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım’dan sol bekte beklenen katkıyı alamayan teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi, büyük bir titizlikle bu pozisyon için yeni bir oyuncu arıyor. Gündeme yakın zamanda Santos’tan Jean Mota ve Nantes’tan da Lucas Lima gelmişti.

Fenerbahçe’nin sol bek için takip ettiği bir başka isim olan Chelsea’den Baba Rahman’la ilgili de önemli bir haber geldi. İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Antonio Conte, sakatlığını yeni yeni atlatan Rahman’ın takımda forma bulmasının zor olduğunu belirten ifadeler kullandı.

Hocası sinyalı çaktı

Conte, “Baba, zor bir sakatlıktan çıktı. Eski formuna kavuşmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ancak son derece güçlü bir oyuncu. Onunla ilgili nasıl bir yol haritası çizeceğimizi bilmiyorum” dedi. Bu sezon takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04’te kiralık olarak geçiren Rahman, Bundesliga’da 21 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. Ganalı futbolcu için kiralık tekliflerinin beklendiği ve Fenerbahçe’nin de bu adaylardan biri olduğu öne sürülüyor.