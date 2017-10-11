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Fenerbahçe'nin bir numaralı kalecisi haline gelen Carlos Kameni sakatlandı

Fenerbahçe'de as kaleci haline gelen Carlos Kameni'nin sakatlanmasıyla birlikte eldivenler tekrar Volkan Demirel'e geçti.

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Carlos Kameni ile Volkan Demirel arasındaki rekabette Kamerunlu file bekçisi öne geçmişti.

Aykut Kocaman, milli arada her iki file bekçisinin de çok iyi çalışması nedeniyle zor bir karar vermeye hazırlanıyordu. Ancak Kameni'nin sakatlığı nedeniyle ağrılarının artması, ibrenin kaptan Volkan'a dönmesine neden oldu.

Tecrübeli kalecinin hedefi, Yeni Malatya karşısında bulduğu iyi şansı değerlendirip derbide de Kocaman'ın 1 numaralı tercihi olmak.

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