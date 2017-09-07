Fenerbahçe'nin David Silva'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre; İspanyol yıldız David Silva'nın Sarı-Lacivertli ekibe gelmesi an meselesi olduğu iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde şu ifadeler kullanıldı: "Nabil Dirar'ın performansını yeterli bulmayan Sarı-Lacivertli kulüp, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu. Valencia'da yıldızı parlayan ve 2010 yılında 27 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan David Silva Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı-Lacivertli yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı."

31 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonu kupasını kazandı.

İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 20 yaşında çıkan David Silva'nın o takımda hocalığını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones yapmıştı.