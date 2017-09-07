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Fenerbahçe'nin David Silva'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin David Silva'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre; İspanyol yıldız David Silva'nın Sarı-Lacivertli ekibe gelmesi an meselesi olduğu iddia edildi.
 
Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde şu ifadeler kullanıldı: "Nabil Dirar'ın performansını yeterli bulmayan Sarı-Lacivertli kulüp, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu. Valencia'da yıldızı parlayan ve 2010 yılında 27 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan David Silva Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı-Lacivertli yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı."
 
31 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonu kupasını kazandı.
 
İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 20 yaşında çıkan David Silva'nın o takımda hocalığını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones yapmıştı.

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