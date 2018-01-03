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Fenerbahçe'nin de istediği Kemar Lawrence, Trabzonspor'a çok yakın

Trabzonspor, Jamaikalı yıldız Kemar Lawrence'i gündemine aldı.

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DEVRE arası transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin gündemine aldığı New York Red Bulls forması giyen Kemar Lawrence’nin Trabzonspor’a yakın olduğu belirtildi.

İLGİYİ DOĞRULADI

25 yaşındaki Jamaikalı futbolcu için menajeri “İyi bir teklif gelirse New York Red Bulls anlaşmayı onaylar. Fenerbahçe’den gelen ilgiyi doğrulayabilirim ve transfer listesine aldılar. Üç kulüp bu oyuncu ile resmi teklif sundu. Monaco, F.Bahçe ve Trabzon“ diye konuştu. Alınan bilgilere göre Bordo-Mavili Kulübün teklifinin daha iyi olduğu ve genç oyuncunun Trabzon’a gideceği belirtildi. Transfer 2-3 gün içinde netlik kazanacak.

Akşam

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