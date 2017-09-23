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Fenerbahçe'nin derbi sonunda yaptığı 'kol bozuk' paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Beşiktaş derbisinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertli hesaptan yapılan paylaşım, Beşiktaş cephesinden büyük tepki çekti.

İşte o paylaşım:

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