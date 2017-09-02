Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin elinde Niasse seçeneğinden başka bir şey kalmadı

Hücuma önemli bir takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe, hem forvet hem de kanatlarda forma giyen Oumar Niasse için harekete geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Ligi’nde Everton’da forma şansı azalan ve teknik direktör Ronaldo Koeman tarafından U23 Takımı’na gönderilen Niasse için Sarı-Lacivertliler, kiralama formülüyle bu işi bitirmek için düğmeye basmıştı.

İngiliz ekibine ilk teklifini 2 milyon Euro olarak yapan Kanarya, karşı tarafın Niasse’ı bonservisiyle satmak konusundaki ısrarı sonrası, teklif ettiği rakamı artırma kararı aldı. Senegalli oyuncu için Fenerbahçe’nin kurmaylarının, 2.5 milyon Euro kiralama artı sezon sonunda satın alma opsiyonlu bir sözleşme sunduğu bildirildi. 

Gelirse çabuk alışır

Burada Fener’in elini güçlendiren en önemli faktörlerin başında ise Avrupa’nın üst düzey liglerinde yaz transfer döneminin kapanmış olması. Türkiye’de 8 Eylül’de transfer biteceği için Everton’ın, Kanarya’nın kiralama isteğini kabul etmesinin yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncunun daha önce Akhisar’da oynaması ve Süper Lig’i de tanıması sebebiyle geldiği anda takıma büyük katkı vereceği düşünülüyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA