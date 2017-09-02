Fenerbahçe'nin elinde Niasse seçeneğinden başka bir şey kalmadı

İngiltere Premier Ligi’nde Everton’da forma şansı azalan ve teknik direktör Ronaldo Koeman tarafından U23 Takımı’na gönderilen Niasse için Sarı-Lacivertliler, kiralama formülüyle bu işi bitirmek için düğmeye basmıştı.

İngiliz ekibine ilk teklifini 2 milyon Euro olarak yapan Kanarya, karşı tarafın Niasse’ı bonservisiyle satmak konusundaki ısrarı sonrası, teklif ettiği rakamı artırma kararı aldı. Senegalli oyuncu için Fenerbahçe’nin kurmaylarının, 2.5 milyon Euro kiralama artı sezon sonunda satın alma opsiyonlu bir sözleşme sunduğu bildirildi.

Gelirse çabuk alışır

Burada Fener’in elini güçlendiren en önemli faktörlerin başında ise Avrupa’nın üst düzey liglerinde yaz transfer döneminin kapanmış olması. Türkiye’de 8 Eylül’de transfer biteceği için Everton’ın, Kanarya’nın kiralama isteğini kabul etmesinin yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncunun daha önce Akhisar’da oynaması ve Süper Lig’i de tanıması sebebiyle geldiği anda takıma büyük katkı vereceği düşünülüyor.

(Fanatik)