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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti.

Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

FENERBAHÇE’DE AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, vefat eden Ali Şen’in eşi Benta Şen için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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