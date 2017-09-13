Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles futbolu bıraktığını açıkladı
Transfer döneminde ismi Serie A ekiplerinden Cagliari'yle anılan ancak anlaşmaya varamayan 34 yaşındaki Raul Meireles, futbolu bıraktığını açıkladı.
Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu, serbest kaldığı 2016 Temmuz'undan itibaren herhangi bir takımla anlaşmaya varmadı ve futbolu bıraktı.
Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda Chelsea'den 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği orta sahanın kariyerinde Porto ve Liverpool gibi başarılı takımlar da bulunuyor.
CnnTurk
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.