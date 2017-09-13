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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles futbolu bıraktığını açıkladı

Transfer döneminde ismi Serie A ekiplerinden Cagliari'yle anılan ancak anlaşmaya varamayan 34 yaşındaki Raul Meireles, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu, serbest kaldığı 2016 Temmuz'undan itibaren herhangi bir takımla anlaşmaya varmadı ve futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda Chelsea'den 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği orta sahanın kariyerinde Porto ve Liverpool gibi başarılı takımlar da bulunuyor.

CnnTurk

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