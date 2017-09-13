Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu, serbest kaldığı 2016 Temmuz'undan itibaren herhangi bir takımla anlaşmaya varmadı ve futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda Chelsea'den 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği orta sahanın kariyerinde Porto ve Liverpool gibi başarılı takımlar da bulunuyor.

CnnTurk