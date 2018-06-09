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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri, vefat haberiyle futbol dünyasını yasa boğdu.

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Kosova futbolunun efsanesi Fadıl Vokrri hayatını kaybetti. Futbol dünyasını yasa boğan vefat haberi, bu sabah saatlerinde öğrenildi.

Kosova kaynaklı haberlerde, sabah saatlerinde kalbinden sıkıntı yaşayan ve hastanaye kaldırılan Vokrri, yaşamını yitirdi. 

57 yaşındaki Fadıl Vokrri’nin ölüm haberi Kosova’da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kosov Futbol Federasyonu Başkanı olan Vokrri, ülkesinin UEFA’nın 55. Üye ülkesi olmasını sağlamıştı.

Vokrri aynı zamanda ülkemizde Fenerbahçe formasını 1990-1992 yılları arasında giymiş ve 43 maçta 13 gol atmıştı. 

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