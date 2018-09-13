Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin fiktür dezavantajı Cocu'yu bir hayli sıkıntıya sokacak

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile birlikte D Grubu'na düşen Fenerbahçe fikstür şanssızlığı yaşayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde ligde çıkacağı maçlarda hep deplasmanlara gidecek. Üstelik Kanarya, 6 Avrupa maçının 2 tanesi öncesinde de Galatasaray ve Trabzonspor derbileri oynayacak. Ligdeki dış saha yolculukları sonrası Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe'de kısa arayla oynanacak Avrupa sınavları yüzünden takım ekstra yorgunluk yaşayacak. Bu da yaklaşık 90 günlük zaman zafından takımın işini zorlaştıracak.

İşte Fenerbahçe'nin takvimi:

16.09.2018 Konyaspor - Fenerbahçe

20.09.2018 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

30.09.2018 Çaykur Rizespor -Fenerbahçe

04.10.2018 Fenerbahçe - Spartak Trnava

20.10.2018 Sivasspor - Fenerbahçe

25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe

02.11.2018 Galatasaray - Fenerbahçe

08.11.2018 Fenerbahçe- Anderlecht

25.11.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe

29.11.2018 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb

09.12.2018 Akhisarspor - Fenerbahçe

13.12.2018 Spartak Trnava - Fenerbahçe.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye muhalefeti bir bildiri yayımladı

Suriye muhalefeti bir bildiri yayımladı

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA