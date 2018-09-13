Fenerbahçe'nin fiktür dezavantajı Cocu'yu bir hayli sıkıntıya sokacak
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde fikstür tehlikesi bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile birlikte D Grubu'na düşen Fenerbahçe fikstür şanssızlığı yaşayacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar öncesinde ligde çıkacağı maçlarda hep deplasmanlara gidecek. Üstelik Kanarya, 6 Avrupa maçının 2 tanesi öncesinde de Galatasaray ve Trabzonspor derbileri oynayacak. Ligdeki dış saha yolculukları sonrası Avrupa arenasına çıkacak olan Fenerbahçe'de kısa arayla oynanacak Avrupa sınavları yüzünden takım ekstra yorgunluk yaşayacak. Bu da yaklaşık 90 günlük zaman zafından takımın işini zorlaştıracak.
İşte Fenerbahçe'nin takvimi:
16.09.2018 Konyaspor - Fenerbahçe
20.09.2018 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
30.09.2018 Çaykur Rizespor -Fenerbahçe
04.10.2018 Fenerbahçe - Spartak Trnava
20.10.2018 Sivasspor - Fenerbahçe
25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe
02.11.2018 Galatasaray - Fenerbahçe
08.11.2018 Fenerbahçe- Anderlecht
25.11.2018 Trabzonspor - Fenerbahçe
29.11.2018 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb
09.12.2018 Akhisarspor - Fenerbahçe
13.12.2018 Spartak Trnava - Fenerbahçe.
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