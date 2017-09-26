Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vincent Janssen: Fenerbahçe benim kurtuluşum oldu

Sadece 3 maçta Sarı-Lacivertli taraftarları mest eden Vincent Janssen, Fenerbahçe hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki forvet, derbi sonrası ülkesi Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Kötü geçen Tottenham macerası için, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” diyen Janssen, “Fenerbahçe benim kurtuluşum oldu” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, “Eğer size böyle bir fırsat sunuluyorsa, bunu sunan insanlara teşekkür etmelisiniz. Ben de böyle yapıyorum. Burada beklediğim kadar süre buluyorum. Başarılı olmak için işime iki elle sarılmış durumdayım” diye konuştu.

‘Taraftarın tutkusu fantastikti’

Janssen, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, “İstanbul’daki ilk derbimden keyif aldım. Atmosfer ve taraftarın tutkusu fantastikti. Böyle bir şeyi daha önce tecrübe etmemiştim. Maç sırasında 5 kırmızı kart da dahil birçok şey yaşandı” yorumunu yaptı. Hollandalı golcü son olarak kendisine yapılan diğer tekliflerle ilgili soruya, “West Bromwich ya da Brighton’a gitseydim şu anda durum nasıl olurdu bilmiyorum. Açıkçası bunu hiç düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Sadece 3 maçta geçen sezonu yakaladı

Hollandalı yıldız, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla Premier Lig’de 27 maça çıktı. Ancak Janssen bu karşılaşmalarda toplamda 829 dakika, maç başına ise ortalama 30.7 dakika süre alabildi.

23 yaşındaki forvet sezonu ligde 2 gol atarak tamamladı. Vincent Janssen, Fenerbahçe’de ise bu rakama sadece 3 maçta ulaşmayı başardı. Başakşehir maçında 26, Alanya karşısında 84 ve Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Janssen 2 gol atarken, takımına kazandırdığı penaltılarla 2 de asist yaptı.