Fenerbahçe'nin Galatasaray şifresi; savunma sanatı

Fenerbahçe'de TT Arena deplasmanı savunma zaferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler son ana kadar hücumda hiç varlık gösteremedi. 90. dakikada ilk organize atakta Josef de Souza ağları sarstı. Mücadele boyunca 5 şut çeken Fenerbahçe, 85 dakika boyunca tek bir isabetli şut kaydedemedi.

Advocaat'ın ekibi, korner dahi atamazken, savunmada bambaşka bir görüntü çizdi. Stoperler Kjaer-Skrtel ve kalede Volkan sahanın en iyileri oldu.

Skrtel-Kjaer tandemi maç boyunca 7 kilit top kesti. Kjaer 3, Skrtel 4 topta başarılı oldu. Volkan Demirel de kalesine gelen 5 şutu da kurtardı. Volkan ayrıca 6'sı korner olmak üzere 9 kenar ortasında da top kontrol etti. Hücumda Van Persie 1 isabetli şut atıp dökülürken, Lens hiçbir şekilde etkili olamadı.

Lens, tam 4 kez pas hatası yaparken, 1 başarısız orta yaptı ve şut çekemedi. Fenerbahçe'nin ilk ve tek isabetli şutu 86. dakikada Alper Potuk ile gelebildi. 90. dakikada ise TT Arena'da fırtına koptu. İlk organize atakta Şener'in ortasında Souza topu ağlara yolladı.