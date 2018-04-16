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Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Mehmet Topal!

Tecrübeli isim, Sivas deplasmanında ortaya koyduğu performans ile maçın gizli kahramanı oldu.

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F.BAHÇE zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayrılırken, Mehmet Topal savunmada sergilediği futbol ile göz doldurdu. 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Opta verilerine göre; maç boyunca 53 kez topla buluşan Topal, karşılaşmayı %84 pas isabet oranı ile tamamladı. Savunmada 5 hava topu mücadelesinin 5’ini de kazanan tecrübeli oyuncu, rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin ise 7’sinden galip ayrıldı. Aynı zamanda 1 top kapma ve 4 kez tehlike uzaklaştırma başarısı gösteren Mehmet Topal, hücumda da 1 isabetli şut ve 1 pas arası ile takımına yardımcı oldu.

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