Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Mehmet Topal!
Tecrübeli isim, Sivas deplasmanında ortaya koyduğu performans ile maçın gizli kahramanı oldu.
F.BAHÇE zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayrılırken, Mehmet Topal savunmada sergilediği futbol ile göz doldurdu. 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımının aldığı galibiyette önemli rol oynadı. Opta verilerine göre; maç boyunca 53 kez topla buluşan Topal, karşılaşmayı %84 pas isabet oranı ile tamamladı. Savunmada 5 hava topu mücadelesinin 5’ini de kazanan tecrübeli oyuncu, rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin ise 7’sinden galip ayrıldı. Aynı zamanda 1 top kapma ve 4 kez tehlike uzaklaştırma başarısı gösteren Mehmet Topal, hücumda da 1 isabetli şut ve 1 pas arası ile takımına yardımcı oldu.
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