Fenerbahçe'nin golünden sonra Şenol Güneş ve Aykut Kocaman arasında gerginlik
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçta 18. dakikadaki penaltı pozisyonunu Giuliano'nun gole çevirmesinin ardından Aykut Kocaman ile Şenol Güneş arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Penaltı pozisyonuna tepki gösteren Güneş'e Aykut Kocaman jest ve mimikleriyle karşılık verince ortam kısa bir süre de olsa ısındı.
Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın tartışmasının ardından saha içerisinde de tansiyon yükseldi. Mehmet Ekici ile Janssen, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ile tartıştı ve hakem Ali Palabıyık araya girerek oyuncuları sakinleştirdi.
Sporx
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