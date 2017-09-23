Fenerbahçe'nin golünden sonra Şenol Güneş ve Aykut Kocaman arasında gerginlik

Penaltı pozisyonuna tepki gösteren Güneş'e Aykut Kocaman jest ve mimikleriyle karşılık verince ortam kısa bir süre de olsa ısındı.

Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın tartışmasının ardından saha içerisinde de tansiyon yükseldi. Mehmet Ekici ile Janssen, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ile tartıştı ve hakem Ali Palabıyık araya girerek oyuncuları sakinleştirdi.

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