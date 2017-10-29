Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Robin van Persie için Persib Bandung teklifte bulundu
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie'ye Endonezya'dan transfer teklif geldi.
Robin'in Feyenoord'da oynadığı dönemden takım arkadaşı olan ve şu anda Endonezya Ligi ekiplerinden Persib Bandung'da forma giyen 33 yaşındaki Maitimo'nun, Van Persie ile konuşarak Endonezya'ya gelmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.
ESSİEN DE ORADA
Van Persie'yi kadrosuna katmak isteyen Persib Bandung'un kadrosunda eski Chelseali Michael Essien de yer alıyor. Bu sezon yaptığı yatırıma rağmen beklentilerin altında kalan kulüp, ligde 41 puanla 11. sırada yer alıyor.
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