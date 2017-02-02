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Fenerbahçe'nin gözdesi imzayı atıyor!

Juventus’un gözden çıkardığı Hernanes, eski kulübü Sao Paulo ile el sıkıştı.

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Sarı-Lacivertliler’in 10 numara adayları arasında yer alan Brezilyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamamıştı.

Juventus’un gözden çıkardığı Hernanes, eski kulübü Sao Paulo ile el sıkıştı. 31 yaşındaki oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Brezilya ekibiyle 129 maça çıkıp, 41 gol atmış ve 22 asist yapmıştı. Hernanes daha sonra 13.5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olmuştu.

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