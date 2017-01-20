Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin gözü Milan-Napoli maçında

Kader maçı Napoli Milan’ın yarın Serie A’da Napoli ile oynayacağı karşılaşma Arjantinli yıldız için dönüm noktası. Ya performansıyla takımda kalacak ya da İtalya’ya veda edecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, orta saha transferi için kime elini atsa boş kaldı… Mehmet Ekici'de henüz sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Jose Sosa için de bastırıyor. İki transfer de çıkmazda gibi görünse de yöneticiler umutlarını yitirmiş değil. Milan'da forma şansı bulamayan, Torino ile oynanan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Jose Sosa, hafta başında Fenerbahçeli yöneticilerle Milano'da bir araya gelmişti. Milan Başkanı Galliani'nin "Sosa'yı satmayı düşünmüyoruz" açıklamasına rağmen sarı-lacivertliler, Sosa defterinin kapanmadığını belirtmişlerdi.
 
OYNAMAZSA GELİR BEKLENTİSİ
 
Serie A'da yarın oynanacak Milan-Napoli maçı Arjantinli yıldız için dönüm noktası… Sosa bu karşılaşmada göstereceği performansla ya Milan'da kariyerine devam edecek ya da İtalya'ya veda edecek. Fenerbahçe yönetimi, şimdi dikkatle gelişmeleri takip ediyor. 2.5 yıl için oyuncuya 7.5 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, Sosa'nın Napoli karşılaşması sonrası atacağı adımları merakla bekliyor. Yıldız oyuncunun, Torino'dan sonra Napoli maçında da yedek kalması halinde İstanbul'a gelişinin hızlanacağına inanç tam.
 
Sabah

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

İstanbul Emniyetine roketatarlı saldırı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Dünyanın en hızlı otomobili tanıtıldı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Obama 2922 gün sonra görevini tamamladı

Dağı delip lüks ev yaptı

Dağı delip lüks ev yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA