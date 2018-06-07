Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wenger ve Blanc'tan kötü haber

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. İlk iş olarak göreve Damien Comolli'yi getiren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör de belli oluyor. İşte yapılan ilk toplantı sonrası öne çıkan isim.

Dün Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştiren yeni sportif direktörün bir numaralı gündem maddesi, teknik direktörü belirlemek. Başkanla yapılan toplantı sonrası Arsene Wenger ismi ön plana çıktı. Arsenal’da tecrübeli teknik adamla 7 yıl birlikte çalışan Comolli, aynı zamanda vatandaşı olan 68 yaşındaki hocayla İngiltere’de görüşme yapmaya hazırlanıyor. Wenger'i sürpriz bir isim ikna edecek. Wenger’i ikna konusunda Fenerbahçe’nin en büyük yardımcısı, Arsenal’in eski başkanı olan, Ali Koç’un dostu David Dein’den gelecek. 68 yaşındaki çalıştırıcı, mayıs ayının sonunda Dein’in davetlisi olarak Bodrum’a gelmiş ve tatil yapmıştı.

Arsene Wenger, 22 yıllık Arsenal macerasını noktaladıktan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, “Şimdiden futbolu özledim. Fazla uzak kalacağımı sanmıyorum” demişti. Wenger’in adı, Zidane’ın istifası sonrası hoca arayışlarına başlayan Real Madrid ile de anılıyor. Wenger'in olmaması durumunda listede çok önemli bir isim daha mevcut.

Wenger’in ardından listenin ikinci sırasında Laurent Blanc’ın adı var. Comolli’nin özellikle çalışmak istediği Fransız teknik adam, 2016 yılında PSG’den ayrıldığından beri takım çalıştırmadı. 52 yaşındaki hoca için Fenerbahçe dışında aday yoktu. Ancak dün İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea de başarılı teknik adamın peşinde. Conte’nin geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Maviler, Sarri ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı. Conte’nin ayrılması halinde yeni hedefin Blanc olduğu kaydedildi.

Ancak İngiliz ekibinde, hükümetin kulüp sahibi Abramovich’in vizesini uzatmaması nedeniyle büyük bir belirsizlik hakim. Transfer çalışmalarına ara verilirken, yapımı planlanan yeni stat projesi de durduruldu. Laurent Blanc’ın adı 1 sezon önce Galatasaray ile de anılmış ancak takımın başına Tudor getirilmişti.

(Fanatik)