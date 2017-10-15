Fenerbahçe'nin hedefindeki Hatem Ben Arfa'ya Rennes de talip oldu
Adı Fenerbahçe ile anılan, bu sezon PSG'de henüz kadroya giremeyen ve 2018 yazında bitecek sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Hatem Ben Arfa'nın yeni bir talibi var.
Geride kalan yaz aylarında transfer gündemini sürekli meşgul eden Hatem Ben Arfa için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, sezon başında kadrosuna büyük umutlarla kattığı Ismaila Sarr'ın yaşadığı sakatlığın ardından orta sahada yaşadığı yaratıcı oyuncu eksikliğini Ben Arfa ile doldurmayı planlıyor.
L'Equipe gazetesinin iddiasına göre, oyuncunun yakın çevresiyle görüşmelere başlayan Rennes yetkilileri PSG ile sözleşmesini tamamlamak isteyen 30 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Teknik direktör Unai Emery'nin planlarında yer almayan Hatem Ben Arfa bu sezon resmi maçlarda PSG kadrosuna henüz giremedi.
Eurosport
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