Fenerbahçe'nin hedefindeki Hatem Ben Arfa'ya Rennes de talip oldu Adı Fenerbahçe ile anılan, bu sezon PSG'de henüz kadroya giremeyen ve 2018 yazında bitecek sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Hatem Ben Arfa'nın yeni bir talibi var.