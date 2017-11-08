Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Jack Wilshere'i sordu
Devre arası transfer sezonunda takımı güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, İngiliz oyuncu Jack Wilshere'i takibe aldı.
İngiltere'de başlayan Whyscout toplantılarına katılmak için Londra'ya giden İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın futbolcu avına çıktığı öğrenildi. Fenerbahçe sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki İngiliz orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Çetinkaya, Arsenal'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jack Wilshere'in şartlarını sordu.
Ancak bu transferin devre arası mı yoksa sezon sonu için mi olduğu net değil... Burada oyuncunun tutumu veya kulübünün devre arası için isteyeceği bonservis bedeli transferi şekillendirecek.
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