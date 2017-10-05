Fenerbahçe'nin ilk 7 haftadaki istatistikleri dikkat çekti

Süper Lig'de ilk 7 haftada 10 puan kaybeden, 7 maçta 3 kez kazanan, 11 puanla 7'nci sırada yer bulabilen Fenerbahçe, hücum etkinliği açısından da ciddi eleştiriliyor.

Matchstudy'nin istatistiklerinde Fenerbahçe ile ilgili dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Yeterli etkinlikte hücum edemediği şeklinde eleştirilen Fenerbahçe, üçüncü bölgede topla en çok buluşan takım... Sarı-lacivertlilerin maç başına üçüncü bölgede topla oynama sayısı 160... Lig lideri Galatasaray 153 ile ikinci, Başakşehir 141 ile üçüncü... Beşiktaş 133 topla oynamayla bu alanda altıncı...

Üçüncü bölgede topla en çok oynayan takım olan Fenerbahçe, ceza alanında topla oynamada ise ancak 9. olabildi. Fenerbahçe'nin maç başına ceza alanında topla oynama sayısı 16'nın altında... Bu alanda Galatasaray 24 ile lider... Göztepe 19 oynamayla ikinci... Daha sonra Trabzonspor (18,7) ve Beşiktaş (17,8) geliyor.