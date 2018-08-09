Fenerbahçe'nin istediği Kevin Gameiro'nun Atletico Madrid'den ayrılması kesinleşti
Atletico Madrid, Milan'ın yıldızı Kalinic'i sağlık kontrolünden geçirdi. Kalinic'in takıma katılmasıyla birlikte Fenherbahçe'nin istediği Gameiro'nun ayrılması kesinleşti.
İspanya’da uzun süredir beklenen transfer gerçekleşiyor. Atletico Madrid, Milan’ın yıldızı Nikola Kalinic’i sağlık kontrolünden geçirdi.
Transferin bugün açıklanması bekleniyor. Kalinic’in gelmesiyle birlikte Kevin Gameiro’nun ayrılığı da kesinleşti. Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin en çok istediği forvetlerden biri.
Gameiro’nun önceliği Valencia olsa da Damien Comolli, bu transfer için tüm imkanları seferber etmeye kararlı.
(Fanatik)
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