Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin istediği Kevin Gameiro'nun Atletico Madrid'den ayrılması kesinleşti

Atletico Madrid, Milan'ın yıldızı Kalinic'i sağlık kontrolünden geçirdi. Kalinic'in takıma katılmasıyla birlikte Fenherbahçe'nin istediği Gameiro'nun ayrılması kesinleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya’da uzun süredir beklenen transfer gerçekleşiyor. Atletico Madrid, Milan’ın yıldızı Nikola Kalinic’i sağlık kontrolünden geçirdi.

Transferin bugün açıklanması bekleniyor. Kalinic’in gelmesiyle birlikte Kevin Gameiro’nun ayrılığı da kesinleşti. Fransız yıldız, Fenerbahçe’nin en çok istediği forvetlerden biri.

Gameiro’nun önceliği Valencia olsa da Damien Comolli, bu transfer için tüm imkanları seferber etmeye kararlı.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA