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Fenerbahçe'nin kalecisi Kameni, Alanyaspor maçının ilk yarısını armasız forma ile oynadı

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını armasız forma ile oynadı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olurken, sarı-lacivertlilerin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni'nin formasındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
 
Carlos Kameni, Aytemiz Alanyaspor maçına yeşil forma ile çıkarken, formasında Fenerbahçe armasının olmaması tepkilere neden oldu.
 
Kamerunlu kaleci, karşılaşmanın ikinci yarısında ise sahaya üzerinde Fenerbahçe armasının yer aldığı mavi forma ile çıktı.
 
Fenerbahçe Yönetimi bu ihmalkarlık nedeniyle yoğun eleştirilirken, sosyal medyada da taraftarlar olaya büyük tepki gösterdi.

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