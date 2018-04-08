Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Osmanlıspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı STAR.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Ligde geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sahasındaki son 2 maçı kazanamayan ve 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına tutunmak için seyircisi önünde bu sefer galip gelerek iddiasını devam ettirmeye çalışacak.

Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe'de sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatıf Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.

Osmanlıspor cephesi

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

- İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet