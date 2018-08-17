Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin listesindeki Vincent Janssen ortada kaldı

Hollandalı forvet, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmek istiyordu. Sarı-Lacivertliler de Cocu’nun talebi sonrası Tottenham’a teklif yaptı. Ancak iki kulüp bir türlü anlaşma sağlayamadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollandalı forvet, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmek istiyordu. Sarı-Lacivertliler de Cocu’nun talebi sonrası Tottenham’a teklif yaptı. Ancak iki kulüp bir türlü anlaşma sağlayamadı.

A takımla antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Janssen’e son olarak forma numarası da tahsis edilmedi. İngiltere’de transfer dönemi kapandı, 23 yaşındaki forvete başka liglerden de teklif yok.

Janssen resmen ortada kaldı. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu için son bir girişimde daha bulunması muhtemel.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA