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Fenerbahçe'nin maçı iptal edildi

Fenerbahçe'nin Antalya kampı esnasında hazırlık maçı yapacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

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Terör yine futbolu vurdu... Fenerbahçe'nin, Antalya kampı sırasında hazırlık maçı oynayacağı Hollanda ekibi Go Ahead Eagles Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

Hollandalılar, organizatörlerle görüşerek yaşanan terör olayları nedeniyle kamp çalışmalarını iptal ettiklerini ilettiler.

Go Ahead Eagles kulübünden Fenerbahçe'ye resmi bir yazı gitmesi bekleniyor. 

Fenerbahçe ile Go Ahead Eagles, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekti.

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