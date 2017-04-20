Fenerbahçe'nin Muslera planı ortaya çıktı

Fenerbahçe’de Advocaat’ın ekibi Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın son zamanlarda performansının düşük olmasına dikkat çekti. Özellikle Sarı-Lacivertliler’in hücum silahlarına bu durumu rakip analizi bölümünde özel olarak aktaran Advocaat’ın yardımcıları Mario Been ve Cor Pot, Muslera’nın zayıf noktalarını ön plana çıkaran görüntüler hazırlattı. Fenerbahçe’nin hücum oyuncularından rakip kaleyi düşünmekten çekinmemelerini isteyen Advocaat ve ekibi, ayrıca Muslera’ya atılan geri paslarda da pres yapmalarını istedi.

‘HATALI GOLLER YİYOR’

Muslera’nın çok iyi bir kaleci olmasına rağmen son zamanlarda konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşadığının ve hatalı goller yediğinin altını çizen F.Bahçe teknik heyeti, forvet oyuncularından bu konuda “uyanık” olmalarını istedi. Muslera’nın son 5 maçta 10 gol yediğine dikkat çeken Advocaat’ın kurmayları bu 5 maçın içinde gol yemedikleri tek karşılaşmanın Adana olduğunu da hatırlattı. Galatasaray defansı ile Muslera arasında da uyumsuzluk olduğunu görüntülerle anlatan antrenörler, oyuncularına adeta “Muslera dersi” verdi.