Fenerbahçe'nin, Nacer Chadli transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi
İngilizler'e göre, Fenerbahçe West Ham’ın Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli'yi gündemine aldı.
İNGİLİZ basınına göre; Fenerbahçe West Bromwich'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli’nin transferi için girişimlerde bulunuyor.
Teknik Direktör Aykut Kocaman giderse transfer yatabilir.
(Akşam)
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