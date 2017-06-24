Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef de Souza Vasco Da Gama'nın gündeminde
Sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduğu Josef de Souza, yetiştiği kulüp olan Vasco Da Gama'nın gündeminde.
Sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduğu Josef de Souza, yetiştiği kulüp olan Vasco Da Gama'nın gündeminde.
Ancak Brezilyalı ekibi henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklifte bulunmadı.
Konu hakkında Fox Sports'a konuşan Josef, "Vasco benim için çok şey yaptı, karşılığını bir gün vermek istiyorum. Öncelik her zaman Vasco'da olacak, tabii bu benim dileğim. Ancak futbolda bazı şeyler her zaman mutlu sonla bitmiyor" dedi. (Sabah)
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