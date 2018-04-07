Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında puan kaybına tahammülü yok
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.
Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
- İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.
İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
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