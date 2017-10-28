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Fenerbahçe'nin toplam borcu 300 milyon 47 bin 719 TL

Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında Fenerbahçe'nin toplam borcu 300 milyon 47 bin 719 lira olarak açıklandı.

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Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe'nin toplam borcu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak belirtildi. 

Divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, 1 Ocak-30 Eylül arasında gerçekleşen denetim kurulu raporunu okudu. Aydoğdu, Fenerbahçe'nin toplam borcunu 300 milyon 47 bin 719 TL olarak açıkladı. 30 milyon 58 bin 952 TL mevcut alacağı bulunan Fenerbahçe'nin toplam borç-alacak farkı ise 269 milyon 988 767 TL olarak açıklandı.

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