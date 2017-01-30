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Fenerbahçe'nin yeni transferini resmen duyurdular!

10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni iddia, komşu Bulgaristan'dan geldi.

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Bulgar basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Ludogorets forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı Wanderson Cristaldo Farias'a teklif yaptığı belirtildi.

GÜNEY AMERİKA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜLER

İddiaya göre; Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, orta sahaya yaratıcı bir oyuncu almak için yaptıkları Güney Amerika seferinden elleri boş döndüler. Bu sefer sırasında Corinthians'tan Rodriguinho, San Lorenzo'dan Sebastian Blanco ve Cruzeiro'dan De Arraccaeta için görüşmeler yapan sarı lacivertli yöneticiler istedikleri sonuçları alamadı.

WANDERSON DA SICAK BAKIYOR

Bu sürecin ardından Fenerbahçe B planına geçti. Alternatif listede yer alan isimlerin başında da Ludogorets'in yıldızı Wanderson bulunuyordu. Takımı ile bu sezon 27 maça çıkan ve 12 gol atıp 7 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Sabah

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