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Fenerbahçe’nin U21 takımı oyuncusu Alpaslan Demir'in paylaşımı gündeme oturdu

Fenerbahçe’nin U21 takımı oyuncusu Alpaslan Demir’den olay paylaşım: ‘Filmin fragmanını yayınladık’

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U21 Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken sarı lacivertlilerin oyuncusu Alpaslan Demir'in maç sonu yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

Fenerbahçe U21 oyuncusu Alparslan Demir, Galatasaray’ı 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı paylaşım olay yarattı.

Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 2-1 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sonrasında Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Alpaslan Demir, soyunmda odasındaki taktik tahtası önünde çektirdiği fotoğrafını, akşam oynanacak derbiye göndermede bulunarak “Filmin fragmanını yayınladık” yazarak paylaştı.

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