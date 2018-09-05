Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.
Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.
Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:
Berke Özer
Carlos Kameni
Nabil Dirar
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Tolga Ciğerci
Roberto Soldado
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