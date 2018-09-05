Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

Berke Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado