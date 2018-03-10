Fenerbahçe'nin UEFA sunumu yetkilileri etkiledi

Fenerbahçe'de UEFA ile önceki gün Nyon'da yapılan görüşmenin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Sarı-lacivertliler adına Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban ile Futbol AŞ Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız, UEFA yetkililerine yaptıkları sunumun ardından dün İsviçre'den ayrıldılar.

UEFA yetkililerinin yaklaşık 2 hafta önce Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiği, hesapları inceledikten sonra bazı taleplerde bulundukları öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin bu taleplerin yerine getirildiğine dair sunumu yapmak için Nyon'a gittiği belirtildi. Sunumda, özellikle yapılan son 2 anlaşma önemli yer tuttu.

YORUM YAPMADILAR

Sarı-lacivertliler, 2018 itibariyle Acıbadem ve Spor Toto ile yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla hedefi tutturduklarını, ancak kur farkı nedeniyle oluşan zararın tabloya negatif yansıdığını anlattı. UEFA'dan kur farkı konusunda tolerans beklendiği aktarıldı. UEFA yetkilileri ise olumlu ya da olumsuz yorum yapmadı. Sadece, 2 hafta içinde Türkiye'ye yeni bir ziyaret yapılacağı veya F.Bahçe'nin yeniden Nyon'a çağrılacağı, kararın da bunun sonrasında verileceği bilgisi paylaşıldı. Ancak yöneticiler görüşme "Oldukça müspet geçti" görüşünde...

KUR 3.2 OLURSA...

Fenerbahçe'nin bu yıl eksi 10 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkı bulunuyordu. Ancak mevcut tabloda zararın - 30 milyon Euro gösterildiği, açığın 20 milyon Euro olduğu bildirildi. Yönetim, Euro kurunun 3.2 olarak hesaplanması durumunda bütçenin UEFA'nın taleplerine uygun olduğunu savunuyor. Ancak kurun beklenmeyen artışı ve 4.7 barajını aşması sadece Fenerbahçe'yi değil tüm Türk kulüplerini zor durumda bırakıyor.

(Sabah)