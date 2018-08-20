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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Bolasie olacak

Fenerbahçe, bir süredir gündemlerinde olan kanat Yannick Bolasie için de son bir atak daha yapacak.

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Faenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli transfer için bir kez daha kolları sıvadı. Giuliano için Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe, buradan gelecek parayı yeni 10 numara için harcamayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler bir süredir gündemlerinde olan kanat Yannick Bolasie için de son bir atak daha yapacak. Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız isim için Everton'ın kapısını son kez çalacak. Sarı-lacivertliler, yetenekli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Transferin kaynağı olarak da Valbuena veya Nabil Dirar'dan birinin satışı düşünülüyor.

2021 YILINDA SONA ERİYOR

Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin Everton ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi kiralık olarak tamamlamak istiyor.

32 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Everton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuu Bolasie, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu 32 kez milli takımda forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı.

(Sabah)

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